Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 11:09 TSİ- Spor G: Dün 11:11 TSİ

Can Bartu'yu andık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı
mask

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının 1. yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dün 11:09 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Basket Akademi başlıyor mask
Basket Akademi başlıyor
Kulüpler isyan ediyor: Batıyoruuuuuuuuuzzzz mask
Kulüpler isyan ediyor: Batıyoruuuuuuuuuzzzz
KASKF'den kongreler için 1 Ağustos hatırlatması mask
KASKF'den kongreler için 1 Ağustos hatırlatması
Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın annesi vefat etti mask
Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın annesi vefat etti
KASKF’den Fikret Abanoz için baş sağlığı mesajı mask
KASKF’den Fikret Abanoz için baş sağlığı mesajı
Kulüpler Birliği’nden maaşlar ve ödemeler için karar! mask
Kulüpler Birliği’nden maaşlar ve ödemeler için karar!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti

GALERİ

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL