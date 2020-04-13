TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının 1. yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dün 11:09 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:11 TSİ
Can Bartu'yu andık
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz