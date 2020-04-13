Helâl size çocuklar !..

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Cömert, Sportif Direktör Mustafa Polat, takım kaptanı Bahtiyar Yıldırım ile futbolculardan Koray Baykara ve Aykut Aslan, yardım paketlerini ailelere ulaştırmak için hazırladı ve tek tek adreslere teslim etti.