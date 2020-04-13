Kocaeli’den gitti pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü Kocaeli’den gelen bir vatandaşın koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle temasının tespit edilmesinin ardından 29 Mart tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştı.

KARANTİNA TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

Karantina tedbiri alınan 165 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken pozitif vakanın bulunmadığı köyde karantina süresi dün akşam saatlerinde sona erdi. Sağlık ekiplerinin köyde hane hane gezerek son kontrollerini yapmasının ardından karantina kararı kaldırılırken, köy halkı hep birden köy giriş ve çıkışında nöbet tutan Jandarma ve sağlık ekiplerini alkışlarla uğurladı.An itibariyle Gümüşhane’de yalnızca Köse ilçesine bağlı Bizgili köyünde karantina tedbirleri devam ettiriliyor.