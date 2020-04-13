Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:33 TSİ- Gündem G: Bugün 11:37 TSİ

Başiskele Belediyesi Sokağa Çıkma Yasağında Vatandaşın Yine Yanında

Başiskele Belediyesi sokağa çıkma yasağında Başiskeleli vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalışmaya devam etti
mask

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla İçişleri Baakanlığı tarafından yeni bir karar yayımlanarak Kocaeli ilimiz de dahil olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Sokağa çıkma yasağı süresince Başiskele'de vatandaşların mağdur olmaması için temel gıda malzemelerini karşılamak için Başiskele Belediyesi, Kriz Masası’na gelen çağrıları Başiskele Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde çalışarak Başiskelelir’in yardımına koştu. Belediye ekipleri ihtiyacı olan vatandaşların gıda, temizlik ve sağlık alışverişlerini yaparak kendilerine teslim etti. Ekipler, Koronavirüs ile mücadelede belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini vermeye bu zorlu süreçte de devam etti.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN BİR ÇOCUĞA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Doğum günü sokağa çıkma yasağı gününe rastgelen Başiskeleli bir çocuğa Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü sürpriz yaptı. Başiskele’de ikamet eden ve sokağa çıkma yasağı olduğu için ailesi tarafından kendisine doğum günü pastası alınamayan Ertuğrul Çınar’ın yardımına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri, doğum günü pastasını tedarik ederek Başkan Özlü’nün selamıyla Ertuğrul’un evine kadar götürdü. Yapılan sürprize çok sevinen Ertuğrul ve ailesi, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine çok teşekkür ettiler.      

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağına uyan Başiskeliler, sokak ve caddeleri boş bırakırken bunu fırsata çeviren Başiskele Belediyesi, halk sağlığını korumak için yaklaşık bir aydır yoğun bir tempoda sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını sokağa çıkma yasağı günlerinde de sürdürdü.Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşan dezenfekte ekipleri,  sokağa çıkma yasağını da fırsata çevirerek boş kalan sokak ve caddeleri programlar dahilinde hummalı bir şekilde çalışarak özel solüsyonlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. 

BAŞİSKELE’DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Başiskele Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından sessiz sokaklarda aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.Koronavirüs salgını sonrası uygulanan tedbirler kapsamında lokanta ve kafelerin kapatılması ardından Kocaeli dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanması ile tam anlamıyla sahipsiz kalan sokak hayvanlarının imdadına Başiskele Belediyesi ekipleri yetişti.Sokaktaki hayvan dostlarımızın aç kalmaması için Başiskele Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekipleri, ilçenin belirli yerlerine kedi ve köpek maması bıraktılar.

Bugün 11:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmit Zabıtası Kuruçeşme Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıttı mask
İzmit Zabıtası Kuruçeşme Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıttı
KSO'nun online toplantısına Aksoy'da katılacak mask
KSO'nun online toplantısına Aksoy'da katılacak
Tüysüzler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma mask
Tüysüzler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma
Öğrencilerden 7 dilde ''EVDE KAL'' çağrısı mask
Öğrencilerden 7 dilde ''EVDE KAL'' çağrısı
Kartepe çağrılarını Kocaman yanıtladı mask
Kartepe çağrılarını Kocaman yanıtladı
Kartepeli down sendromlu miniğin mutluluğu mask
Kartepeli down sendromlu miniğin mutluluğu
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!
" 5 ilde sokağa çıkma yasağı gelebilir" mask
" 5 ilde sokağa çıkma yasağı gelebilir"
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!

GALERİ

Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL