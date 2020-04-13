Başiskele Belediyesi Sokağa Çıkma Yasağında Vatandaşın Yine Yanında

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla İçişleri Baakanlığı tarafından yeni bir karar yayımlanarak Kocaeli ilimiz de dahil olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı süresince Başiskele'de vatandaşların mağdur olmaması için temel gıda malzemelerini karşılamak için Başiskele Belediyesi, Kriz Masası’na gelen çağrıları Başiskele Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde çalışarak Başiskelelir’in yardımına koştu. Belediye ekipleri ihtiyacı olan vatandaşların gıda, temizlik ve sağlık alışverişlerini yaparak kendilerine teslim etti. Ekipler, Koronavirüs ile mücadelede belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini vermeye bu zorlu süreçte de devam etti.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN BİR ÇOCUĞA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Doğum günü sokağa çıkma yasağı gününe rastgelen Başiskeleli bir çocuğa Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü sürpriz yaptı. Başiskele’de ikamet eden ve sokağa çıkma yasağı olduğu için ailesi tarafından kendisine doğum günü pastası alınamayan Ertuğrul Çınar’ın yardımına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri, doğum günü pastasını tedarik ederek Başkan Özlü’nün selamıyla Ertuğrul’un evine kadar götürdü. Yapılan sürprize çok sevinen Ertuğrul ve ailesi, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine çok teşekkür ettiler.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağına uyan Başiskeliler, sokak ve caddeleri boş bırakırken bunu fırsata çeviren Başiskele Belediyesi, halk sağlığını korumak için yaklaşık bir aydır yoğun bir tempoda sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını sokağa çıkma yasağı günlerinde de sürdürdü.Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşan dezenfekte ekipleri, sokağa çıkma yasağını da fırsata çevirerek boş kalan sokak ve caddeleri programlar dahilinde hummalı bir şekilde çalışarak özel solüsyonlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

BAŞİSKELE’DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Başiskele Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından sessiz sokaklarda aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.Koronavirüs salgını sonrası uygulanan tedbirler kapsamında lokanta ve kafelerin kapatılması ardından Kocaeli dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanması ile tam anlamıyla sahipsiz kalan sokak hayvanlarının imdadına Başiskele Belediyesi ekipleri yetişti.Sokaktaki hayvan dostlarımızın aç kalmaması için Başiskele Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekipleri, ilçenin belirli yerlerine kedi ve köpek maması bıraktılar.