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KGF kredilerinde özel bankalar sorumluluk alacak mı

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın, KGF destekli işletme kredileri için özel bankaların da sürece dahil olması talebi karşılık buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özel bankaları bu birliğin bir parçası olmaya davet etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankaları da sergiledikleri tavırlarla bu birliğin bir parçası olmaya davet ediyorum’ diyerek özel bankaların da sürece dahil olmalarını istedi. Bakan Albayrak’ın çağrısıyla, Türkiye’deki ilk pozitif vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden bu güne kadar, salgının ekonomik sonuçları hakkında ilgili Bakanlıklara sahanın talep ve önerilerini ileten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın birçok kez dile getirdiği KGF destekli işletme kredilerinde özel bankaların da sürece dahil olması talebi için önemli bir adım atılmış oldu.

CİDDİ ŞİKAYETLER ALIYORUZ

Kredi Garanti Fonu destekli işletme kredisi için görevlendirilen 3 kamu bankasının ellerinden geleni yapmasına rağmen derde çare olamadığını, tüm dünyanın etkilendiği küresel bir sorun karşısında kamu bankalarının her kanala ulaşmasının ve çözüm sağlamasının pek mümkün olamayacağını, bu nedenle özel bankaların da sürece dahil olarak işletmelere destek olması gerektiği çağrısını bir kez daha yineleyen Başkan Bahar, “Bakanlığımız, Kredi Garanti Fonu destekleri ile ilgili olarak 3 kamu bankamızı görevlendirmişti. Bu süreç devem ediyor. Her ne kadar henüz yararlanmayan birçok işletme olsa da süreç devam ediyor. Devam etmesi gerektiğinin de altını kalınca çizmek istiyoruz, çünkü konuyla alakalı işletmelerimizden ciddi manada şikayet alıyoruz. Ancak sürecin devam ettiğini bilmek beklentilerin sürmesini sağlıyor” dedi.

1 YIL ÖDEMESİZ, 60 AY VADE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a özel bankalara yaptığı çağrı için teşekkür eden Başkan Bahar, “Bakanlığımızın bugün yaptığı açıklama, bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin ve Bakanlığımız tarafından atılan adımın doğruluğunu ortaya koyuyor. Özel bankaların yapılan çağrı çok olumlu bir gelişmedir ve çok önemlidir. Özel bankaların bu sürece dahil olup olmayacakları dikkatle takip edilmelidir. KGF destekli işletme kredisi için özel bankalarla protokol yapılması teklifimizi yineliyor, özel bankalar bu sürece dahil olduğunda KGF destekli işletme kredisinin minimum 1 yıl ödemesiz, 48 veya 60 ay vadeli olması gerektiğini önemle belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL BANKALAR MÜCADELENİN ÖZNESİDİR

Kamu ve özel bankalar ile işletmelerin Bakanlığın gözetiminde topyekün bir mücadele vermesi gerektiğini aktaran Bahar, “Özel bankalar bu topyekün mücadelenin çok önemli bir öznesidir. Sahadan elde ettiğimiz izlenimlerden yola çıkarak belirtmekte fayda görüyorum ki özel bankalar önem verdikleri özel müşterilerinin gelecekte kamu bankalarına geçiş yapmalarından mutlu olmayacaktır. Böyle zamanlarda kamu ve özel bankalar ile işletmeler Bakanlık gözleminde topyekün bir mücadeleye girişmelidir. Bu hem ülkemizin hem de özel bankaların müşterilerinin geleceği ile yakından alakalıdır” şeklinde konuştu.

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