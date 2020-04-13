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Muharrem İnce, gerekirse para basın!

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce, iktidarın corona virüsü salgınıyla mücadelede sınıfta kaldığını söyledi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararı almasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa kararını kabul etmemesini değerlendiren Muharrem İnce, “Bu bir saray tiyatrosudur” dedi.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’yla Çalar Saat programına katılan İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakanlar Kurulu’nun içerisinde Erdoğan’ın haberi olmadan karar alabilecek bir babayiğit var mı? Kötü bir olay olunca Erdoğan ortalıkta görünmüyor.Sokağa çıkma yasağını Anadolu Ajansı duyurdu. Sokağa çıkma yasağını AA mı duyurur? Ya Cumhurbaşkanı duyurur ya İçişleri Bakanı duyurur.

AŞ EVİ KAPATIYORLAR

Seçimden önce CHP’liler gelirse sosyal yardımlar kesilir diyordu. Şimdi aş evi kapatıyorlar. Olacak iş değil.Dünya siyaseti bırakmış sadece virüsle uğraşıyor. Ama Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve hükümet hâlâ siyaset peşinde.Devletler millet için vardır. 5 milyon aile aşırı yoksul. Bu hanelere 2 bin liralık alışveriş çeki vereceksin. Bu çekle gıda alabilecek, parfüm alamayacak, içki alamayacak. Üç ay boyunca vereceksin.

TULUMBADAKİ SU BİTTİ

Türkiye’nin büyüklüğündeki bir ülke için 4-5 milyar lira para değil. Gerekiyorsa para basacaksın, gerekiyorsa borç alacaksın. IMF’ye borç veren bir ülkenin nasıl para kaynağı olmaz? Tulumbadaki suyun bittiğini, IMF’e borç verdik palavralarını biliyoruz.Maske dağıtmayı beceremeyenler, bugün sosyal yardım dağıtmaya kalkıyor. Maske-kolonya dağıtamayanlar, fakir vatandaşa ev kal aç kal diye propaganda yapıyor.Çiftçiye acil ücretsiz tohum ve alım garantisi verilmeli. Hükümetin aldığı her kararı dikkatlice inceliyorum. Uygulamalar o kadar kötü ki…

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Yorumlar

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Eroluygun - ben ,chp li babanın oğluyum, şu chp yi yıllarca hiç anlayamadım hiç,bu chp çok bilinmiyenli bilmece bulmaca, ee ne demişlerdi ,akp dünyanın en iyi işini dahi yapsa yinede alkışlamayız,zihniyet bu olunca

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 13 Nisan 12:21

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