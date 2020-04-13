Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizde pandemi hastane hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla 13.04.2020 tarihinden itibaren sadece Covid-19 hastalarına hizmet verilecektir. Acil servisimizde Covid-19 dışı hastalara hizmet verilmeyecektir. Yine bu çerçevede poliklinik hizmetleri acilde Covid-19 şekilde planlanıldığından buralarda da hizmet verilmeyecektir. Hastalarımıza şifalar diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."
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Kocaeli'deki o hastane sadece pandemi hastalarına hizmet verecek
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugünden itibaren sadece koronavirüs hastalarına hizmet verecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz