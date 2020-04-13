Kocaeli'deki o hastane sadece pandemi hastalarına hizmet verecek

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizde pandemi hastane hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla 13.04.2020 tarihinden itibaren sadece Covid-19 hastalarına hizmet verilecektir. Acil servisimizde Covid-19 dışı hastalara hizmet verilmeyecektir. Yine bu çerçevede poliklinik hizmetleri acilde Covid-19 şekilde planlanıldığından buralarda da hizmet verilmeyecektir. Hastalarımıza şifalar diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."