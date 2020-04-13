Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1 gram esrar, 1 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 8 gram esrar, 195 gram kenevir tohumu ve 577 kök Hint keneviri ele geçirildi.