Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1 gram esrar, 1 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 8 gram esrar, 195 gram kenevir tohumu ve 577 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz