Zabıta kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı

Vatandaşların huzuru, kamu düzeninin devamı için görevini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kartepe ilçesinde bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

CÜZDAN BULDULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Kartepe ilçesi yürüyüş yolu 2. etabında temizlik çalışmaları sırasında cüzdan buldu. Kimlik, ehliyet ve banka kartlarının bulunduğu cüzdan zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekipleri cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

SAHİBİNE ULAŞILDI

Zabıta ekipleri cüzdanın sahibinin kimlik bilgilerine ulaştı. Ekipler bir süre önce Kocaeli’ye taşınan Abdülhalim Çelik’e ulaşmayı başardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na ulaşan Çelik’e zabıta ekiplerince cüzdanı teslim edildi.

TESLİM EDİLDİ

Kocaeli’ye yeni geldiğini ifade eden Abdülhalim Çelik; “Bir süre önce cüzdanımı kaybettim. Bugün Zabıta beni aradı. Cüzdanımı bulduklarını söylediler. Ben de hemen buraya geldim. Allah herkesten razı olsun. Bu zor günde beni büyük bir yükten kurtardılar” ifadesini kullandı.