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13 Nisan 2020- Gündem

Kartepeli down sendromlu miniğin mutluluğu

Kartepe Belediyesi ekipleri Covid-19 önlemlerine devam ederken, Alo Evlat Sağlık Kulübü Kartepeli down sendromlu miniğin yüzünü güldürdü
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları ile belediye ekipleri dezenfekten çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kurulduğundan bu yana Kartepelilerin ihtiyaçlarını gideren Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri de gelen tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor.

ALO EVLAT YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Sokağa çıkma yasağının olduğu bu hafta sonunda gelen bir çağrı Alo Evlat ekiplerini hemen harekete geçirdi. Kartepe Rahmiye Yeşilkent Mahallesi’nde Alo Evlat Sağlık Kulübü’nü arayan Kartepeli bir aile sokağa çıkma yasağından dolayı down sendromlu kızları için çikolata istediler. Bu isteği hemen yerine getiren Alo Evlat ekibi Rahmiye Yeşilkent Mahallesi’ne giderek aileyi ziyaret etti. Alo Evlat ekibini karşısında gören minik Kartepelinin mutluğu herkesi duygulandırdı.

13 Nisan 2020 - Gündem

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