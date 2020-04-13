Kartepeli down sendromlu miniğin mutluluğu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları ile belediye ekipleri dezenfekten çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kurulduğundan bu yana Kartepelilerin ihtiyaçlarını gideren Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri de gelen tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor.
ALO EVLAT YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Sokağa çıkma yasağının olduğu bu hafta sonunda gelen bir çağrı Alo Evlat ekiplerini hemen harekete geçirdi. Kartepe Rahmiye Yeşilkent Mahallesi’nde Alo Evlat Sağlık Kulübü’nü arayan Kartepeli bir aile sokağa çıkma yasağından dolayı down sendromlu kızları için çikolata istediler. Bu isteği hemen yerine getiren Alo Evlat ekibi Rahmiye Yeşilkent Mahallesi’ne giderek aileyi ziyaret etti. Alo Evlat ekibini karşısında gören minik Kartepelinin mutluğu herkesi duygulandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz