Adalet Bakanı Gül: 'Bugüne kadar 14 hakim ve savcının testleri pozitif çıktı. Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti' dedi.
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Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar!
Adalet Bakanı Gül koronavirüs testleri pozitif çıkan hakim, savcı ve hükümlülerin sayısını açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz