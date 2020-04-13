 TEV Ankara’daki Yurdunun Kapılarını Sağlık Çalışanlarına Açtı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ankara’da yer alan 189 kişilik kapasiteye sahip TEV Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun kapılarını Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına açtı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, toplumsal sorumluluk bilincinin bir gereği olarak Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) üstüne düşen görevleri yerine getireceğini söyledi. Yırcalı, “Bugünlerde koronavirüs ( Covid-19) salgınını durdurmak ve toplum sağlığını korumak için birçok kurum ve kuruluş etkin bir şekilde mücadele veriyor. Hepimizi zorlayan bu günleri, birbirimize destek olarak ve moralimizi yüksek tutarak çok daha kolay geride bırakacağımıza inanıyoruz. Bu farkındalıkla da koronavirüs (Covid-19) salgınında bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön safhalarında yer alan sağlık çalışanları için Ankara’daki Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’muzun kapılarını açmanın mutluluğu içindeyiz. Herkesin elinden geleni yaptığı bu günlerde, bizler de TEV olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 250 bin yurt içi ve iki bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 30 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.