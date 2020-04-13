Öğrencilerden 7 dilde ''EVDE KAL'' çağrısı

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı, İTÜ ETA Vakfı kuruluşu olan Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ayşe Sevinç, Nika Talebi, Aslı Derin Öğün, Anastasia Teksöz, Mariya Tuklibayeva, Halit Berk Erdoğan ve Danya Al Azzawi tüm dünyaya “evde kal ve sosyal mesafeni koru” çağrısında bulundu.

Öğrenciler geliştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle, farklı dillerde mesajlar vererek şu önerilerde bulundu:

“Evde geçirdiğiniz zamanı verimli hale getirmek için yapabileceğiniz çok şey var. Spor yapın, ailenizle vakit geçirin, internet üzerinden erişime açılan sanal müzeleri gezin. Hiç bilmediğiniz bir alanda okumalar yaparak kendinizi geliştirin, bol bol kitap okuyun, yeni bir hobi edinin. Belgesel izleyin, günlük tutun. En önemlisi sağlığınızın değerini bilin ve yaşadığınız anın tadını çıkarın”

“TÜM KALBİMİZLE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ”

İngilizce, Fransızca, Rusça, Kazakça, Farsça, Arapça ve Türkçe dillerinde çektikleri videoları, sosyal medya üzerinden paylaşan öğrenciler, projelerini şöyle ifade etti: “ Covid-19 tehdidine karşı evde kaldığımız bu günlerde, toplumu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu sorun sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunudur, bu yüzden mesajlarımızı farklı dillerde yayınladık. Sadece görevlerinin başında bizleri korumaya çalışan ve hastalıkla savaşan sağlık çalışanlarımıza değil hepimize görevler düşüyor. Biz de Korona virüsünü yenmek için sağlık çalışanlarımıza bilimle, sanatla ve sporla destek olacağız, tüm kalbimizle yanlarında olacağız”