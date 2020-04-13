Tüysüzler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma

Tüm dünyada salgın haline gelen Covid 19 koronavirüse karşı İzmit’in dört bir yanında büyük bir mücadele örneği gösteren İzmit Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Aralıksız gerçekleşen çalışmalar doğrultusunda İzmit Belediyesi halkın sağlığını korumak adına sokak sokak çalışırken, Tüysüzler Mahallesi’nde de dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

TÜYSÜZLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Tüysüzler Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında ilaçlı, köpüklü ve tazyikli suyla temizlik işlemleri gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalar kentin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde sürdürülüyor. Yetkililer çalışmaların tüm mahalleler tamamlanıncaya kadar devam edeceğini belirtti.