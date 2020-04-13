KSO'nun online toplantısına Aksoy'da katılacak

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), meclisi 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Zoom çevrimiçi toplantı yazılımı ile yapılacaktır. Toplantıya konuk konuşmacı olarak İl Pandemi Kurulu Başkanı ve TC.Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy katılacaktır.