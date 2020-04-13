Kocaeli Sanayi Odası (KSO), meclisi 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Zoom çevrimiçi toplantı yazılımı ile yapılacaktır. Toplantıya konuk konuşmacı olarak İl Pandemi Kurulu Başkanı ve TC.Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy katılacaktır.
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KSO'nun online toplantısına Aksoy'da katılacak
KSO'nun yapacağı online toplatıya Vali Hüseyin Aksoy konuşmacı olarak katılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz