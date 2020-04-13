İzmit Zabıtası Kuruçeşme Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıttı

Koronavirüse karşı ilk günden bu yana özveriyle mücadele eden İzmit Belediyesi, Covid-19’la mücadelede kamuya açık alanlardaki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kurulmaya devam pazar alanlarının girişinde İzmit Belediyesi vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda pazartesi günleri Kuruçeşme Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara ve esnafa maske ile el hijyen sıvısı dağıttı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Pazar alanı girişine kurulan stantlarda alışveriş için gelen tüm vatandaşlara maske ve el hijyen sıvısı veren İzmit Zabıtası, vatandaşları kontrollü şekilde pazara aldı. Pazar yerine maskesiz ve eldivensiz girişleri de engelleyen zabıta ekipleri, vatandaşları koronavirüsten korunma yolları hakkında da bilgilendirdi. Alışveriş esnasında sosyal mesafenin korunmasına da dikkat eden zabıta ekipleri, esnaflara da pazar düzenini sağlayabilmeleri için yardımcı oldu. Vatandaşlar da yapılan bilgilendirme ve denetimler için İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.