Savaş Vardoğan maçı kazanamadı

Uzun süredir Alzheimer ile mücadele eden ve koronavirüs tespit edilip hastaneye yatırılan Vardoğan virüsten kurtuldu ancak, tansiyona bağlı kalp krizi sonunda yaşam savaşını kazanamadı. Merhumun cenazesi bugün İhsaniye’de toprağa verilecek.