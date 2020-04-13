Uzun süredir Alzheimer ile mücadele eden ve koronavirüs tespit edilip hastaneye yatırılan Vardoğan virüsten kurtuldu ancak, tansiyona bağlı kalp krizi sonunda yaşam savaşını kazanamadı. Merhumun cenazesi bugün İhsaniye’de toprağa verilecek.
Bugün 14:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:18 TSİ
Savaş Vardoğan maçı kazanamadı
Kentimizin duayen antrenörlerinden bir çok yıldız yetiştirmiş olan Savaş Vardoğan hocayı maalesef kaybettik.
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Yorumlar
(2 )
Mest - Savaş dayımıza Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun amin
Kara pençe lakabı Kara - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun spor camiasının başı sağolsun
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