Kocaeli yeniden sokakta!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 11 Nisan 2020 günü saat 00.00 itibariyle aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kocaeli halkı genel olarak yasağa uyarken, bu süreçte sokağa çıkan 679 kişiye 1 milyon 859 bin 88 TL para cezası kesildi. 23 kişi için ise adli işlem yapıldı.

SABAH SAATLERİ İTİBARİYLE…

Sokağa çıkma yasağı öncesi Kocaeli’de vatandaşlar yine genel olarak evlerinde otururken yasağın bittiği 13 Nisan 2020 (bugün) sabah saatleri itibariyle Kocaeli halkı sokağa çıkmaya başladı. Havaların da ısınmasıyla vatandaşlar sokak ve caddelerde yoğunluk oluştururken polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.