KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Şubat ayı ekonomide canlanmanın devam ettiği bir aydı. Bu sebeple sanayi üretiminde de bir artış olacağını bekliyorduk. Nitekim sanayi üretim endeksi şubatta aylık yüzde 1.2, yıllık yüzde 7.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde son altı aydır kesintisiz artış oldu.” dedi. Zeytinoğlu, mart ayında salgın etkisiyle, ekonomik aktiviteye paralel üretimde de ivme kaybı görüleceğini söyledi.

SALGIN BİTİMİNDE DE DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Şubat ayında imalat sanayinde yıllık yüzde 8 artış, ara malı üretiminde yıllık yüzde 9.1 artış, sermaye malı üretiminde yıllık yüzde 12 artış oldu. Sermaye malı başta olmak üzere, bu kalemlerdeki ortalamanın üzerindeki artışları değerli buluyoruz. Özellikle sermaye malı üretimindeki bu artışın salgın bitiminde devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

TEMENNİMİZ BU SÜRECİN EN KISA ZAMANDA EN AZ HASARLA BİTMESİ

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan şubat ayı cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, salgın etkisi olmayan son cari açık verisi olduğunu belirterek, “Şubat’ta aylık 1 milyar 230 milyon dolar verdiğimiz cari açık ile yıllık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.” dedi. Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Turizm gelirlerinde bu yıla iyi başlamıştık. Ancak salgın nedeniyle maalesef bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda hizmet gelirlerinin cari açığa katkısı azalacak. Temennimiz bu sürecin en kısa sürede ve en az hasarla bitmesidir.” dedi.