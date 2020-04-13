Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:27 TSİ- Spor G: Bugün 14:31 TSİ

Kocaelispor'u Sevenler Derneği'nde Kurucu Başkan Kavaz

Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz üstlenirken ayrıca Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı A...
mask

Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz üstlenirken ayrıca Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı Av. Özhan Kurt, İş İnsanı Kerim Bayramoğlu ve Hamza Bostan ile Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Orhan da yer alıyor.

Bugün 14:27 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kocaelispor'u Sevenler Derneği'nde Kurucu Başkan Kavaz mask
Kocaelispor'u Sevenler Derneği'nde Kurucu Başkan Kavaz
Helâl size çocuklar !.. mask
Helâl size çocuklar !..
İlyas Ayan son yolculuğa uğurlandı mask
İlyas Ayan son yolculuğa uğurlandı
Can Bartu'yu andık mask
Can Bartu'yu andık
Devrim Akarsu: Ligler başlarsa bir çok futbolcu sakatlanabilir mask
Devrim Akarsu: Ligler başlarsa bir çok futbolcu sakatlanabilir
3.Lig’de bizimkiler içerisinde örnek bir ağabey var:BU BİR KÖRFEZ FIRTINASIDIR !.. mask
3.Lig’de bizimkiler içerisinde örnek bir ağabey var:BU BİR KÖRFEZ FIRTINASIDIR !..
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!
" 5 ilde sokağa çıkma yasağı gelebilir" mask
" 5 ilde sokağa çıkma yasağı gelebilir"
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!

GALERİ

Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL