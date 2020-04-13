Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz üstlenirken ayrıca Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı Av. Özhan Kurt, İş İnsanı Kerim Bayramoğlu ve Hamza Bostan ile Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Orhan da yer alıyor.
Bugün 14:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:31 TSİ
Kocaelispor'u Sevenler Derneği'nde Kurucu Başkan Kavaz
Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz üstlenirken ayrıca Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı A...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz