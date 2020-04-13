Kocaelispor'u Sevenler Derneği'nde Kurucu Başkan Kavaz

Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz üstlenirken ayrıca Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı Av. Özhan Kurt, İş İnsanı Kerim Bayramoğlu ve Hamza Bostan ile Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Orhan da yer alıyor.