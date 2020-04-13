İYİ Parti’den suç duyurusu

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, 9 Nisan Perşembe günü Erdal Erdoğan isimli bir şahsın Genel Başkan Meral Akşener’e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Filiz, “9 Nisan Perşembe günü Erdal Erdoğan isimli bir şahıs Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e sosyal medyadan hakaretler etmiştir. Bu şahıs, HDP eski eş genel başkanının resmini Sn. Akşener'in yanına ekleyerek son derece yakışıksız ifadeler kullanmıştır” dedi.

“GÖZ YUMAMAM”

“Yozlaşma daha da artacaktır” diyen Filiz, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan büyük kültürel yozlaşma sonucunda, kendini belirli bir siyasi yapıya yaslayan terbiyesiz insanlar başta Atatürk'ümüz olmak üzere kendilerinden olmayan herkese hakaretler etmektedirler. Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda "nasıl olsa bana kimse dokunamaz" mantığı ile milletimize ve törelerimize yakışmayacak şekilde bir kadına ağza alınmayacak ifadeler kullanılmaktadır. Böylesi seviyesizlikler cezalandırılmadığı sürece yozlaşma daha da artacaktır. Sn. Genel Başkanımızı kendi memleketinde temsil eden bir İlçe Başkanı olarak, ülkemizde her geçen gün artan edepsizlik ve seviyesizliğin bir yansıması olan bu şahsa göz yumamam. Bu vesileyle, şahıs hakkında Kocaeli Savcılığına suç duyurusunda bulunduğumu bildirmek isterim” ifadelerinde bulundu.