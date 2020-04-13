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Fırıncılar kaçak satıcılara karşı kart çıkartacak

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, sokağa çıkma yasağında mahalle aralarında bazı kişilerin araçlarla kaçak ekmek sattıklarını tespit ettiklerini belirterek, “Bununla ilgili oda olarak bir çalışma yapıyoruz. Bir kart yapacağız. Valilik, emniyet ve belediyelerinde onaylayacağı bir kart çıkarmayı planlıyoruz” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı bugün 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın duyurulmasının ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın ederken genelgede fırınların kapatılmayacağı, araçlar ile vatandaşların mahallelerine gidip ekmek ihtiyaçlarını karşılayacakları duyurdu. Cumartesi ve Pazar günü fırıncılar mahallelere gidip ekmek satışı yaparken bazıları ise kaçak olarak ekmek satışı yaptı.

“YÜZDE 95 BAŞARILI OLDU”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Fırıncılarımız görevini layıkıyla yaptı. Yüzde 95 oranında bu işi başardık. Yüzde 5lik aksamanın sebebi ekmek arabasına yetişemeyen vatandaşlar olması. Cumartesi günü talep çok güzel ama Pazar günü belediyelere şöyle şikayetler gittiği bildirildi. Ekmek araçlarının korna seslerinden rahatsız olan vatandaşlar olmuş. Bu konuda vatandaşın haberdar olabilmesi için daha yeni bir uygulama olduğu için böyle bir rahatsızlık olabilir” dedi.

YENİ UYGULAMA TALEBİ

Fırıncıları tedbirler kapsamında sık sık uyardıklarını belirten Sarı, “Ekmek eldiveni ile para eldiveni ayrı olmasını söyledik. Bu konuda seyyar dağıtım konusunda şikayetler de olmuş. Doğrudur, vatandaş o konuda haklıdır. Dışarıda bu seyyar satışta bazı gözden kaçan şeyler oldu. Bunlar yeniden bir uygulama olursa düzeltilecektir. Vatandaşın da uyması gereken bazı şeyler olmalı. Mesela mahalleli ekmek almaya geldiğinde sosyal mesafe ortadan kalktı ve bizim çalışanlarımız riske girdi. Burada vatandaş da bazı şeylere dikkat etmeli” şeklinde konuştu.

“FIRINLARDA 300-400 EKMEK KALDI”

Ekmek satış oranları hakkında da konuşan Sarı, “Cuma günü gece açıklandıktan sonra ertesi gün çalışmaya devam ettik. Cumartesi günü tüm fırınlar yüzde 20 oranında fazla ekmek yaptık. Fakat Pazar günü ise yüzde 20 azaldı. Tüm fırınlarda 300-400 ekmek kaldı. Diğer illerle görüştüğümde oralarda da aynı şey olduğunu öğrendik. Kaçak şekilde satan bazı kişiler de olduğunu gördük. Bazı vatandaşlar fırınlardan ekmeği 1 buçuk TL’ye alıp 1.75 TL’ye sattı. Bununla ilgili oda olarak bir çalışma yapıyoruz. Bir kart yapacağız. Valilik, emniyet ve belediyelerinde onaylayacağı bir kart çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

“BİRKAÇ GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİLMELİYDİ”

Her mahalleye bir fırının hizmet vermesini planlamak istediklerini belirten Sarı, “Ayrıca bu gibi uygulamalar daha önceden haber verilirse daha sağlıklı olur. Örneğin birkaç gün önceden sokağa çıkma yasağının olacağı bildirilseydi vatandaş Cuma’dan gereken ihtiyacını karşılardı. Şimdi Pazar günü satışın az olması dolayısıyla Kocaeli’de 200 bin 400 bin arası bir sayıda bayat ekmek çıktı” şeklinde konuştu.

Bugün 16:04 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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