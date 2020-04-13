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İzmit Belediyesi’den sağlık çalışanları için ücretsiz çamaşırhane hizmeti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hastanede kullandıkları kıyafetleri eve götürmek istemeyen koronavirüs mücadelesinin kahramanları sağlık çalışanları için çamaşırhane hizmetini hayata geçirdi
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Koronavirüs salgınıyla en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının talebi üzerine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 7/24 hizmet verecek çamaşırhane hizmetini hayata geçirdi. Sağlık çalışanlarının görev süresince giydikleri ve eve götürmek istemedikleri kıyafetlerini dışarıda gönül rahatlığıyla dezenfekte etmeleri amacıyla açılan çamaşırhane Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde hizmet verecek. 

KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK

3 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi, 2 adet ütü, kadın ve erkekler için soyunma kabinleri ve bekleme alanında oturma grubu ile televizyonun yer aldığı çamaşırhaneyi İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet incelemede bulunmak üzere ziyaret etti. Başkan Hürriyet, “Daha önce duyurduğumuz gibi sağlık çalışanlarımız şu anda en fazla desteğe ihtiyacı olan kitle. Birçok konuda elimizden geldiği kadar bütün kaynaklarımızı seferber ettik, kendilerine destek vermeye çalışıyoruz“ diye konuştu.

EVE VİRÜS GÖTÜRMEK İSTEMİYORUZ

Sağlık çalışanlarının ‘Kullandığımız kıyafetleri eve götürmek istemiyoruz. Eve virüs götürmek istemiyoruz’ şeklindeki talepleri kendilerine ilettiklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Bizde buna bir çözüm üreterek çamaşırhaneyi hayata geçirdik” dedi. Çamaşırhanenin açılışı için çalışmalara geçtiğimiz hafta başladıklarını ve bu hafta bitirdiklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Bundan sonra sağlık personeli arkadaşlarımız bizlere ulaşarak bu hizmetten faydalanabilecekler” diye konuştu.

UZMANLARIN ÖNERİSİYLE DEZENFEKTE

Başkan Hürriyet, “Sağlık çalışanlarımıza her türlü lojistik desteği, ulaşım desteğini sağlayacağız. Burada sağlık çalışanlarımızın kıyafetlerini uzmanların önerileriyle oluşturulacak dezenfekte işlemleriyle temizleyeceğiz. Çamaşırhanemiz bugün itibariyle hizmet vermeye hazır. Sağlık çalışanlarımız bizlere bu konuda 3180079 numaralı telefondan ulaşabilir, kayıt yaptırabilirler. Hizmete giren çamaşırhanemiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bugün 16:52 TSİ - Gündem

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