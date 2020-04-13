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Erdoğan'ın konuşması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı. İstanbul'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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Pazar gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını açıklamasının ardından yaşanan süreç sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Huber Köşkü’nde video konferans yöntemi ile Kabine toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye’de yaşanan corona virüsü salgını ve sokağa çıkma yasağı tartışmalarının yanı sıra Bakan Soylu’nun istifası nedeniyle de hareketli geçen gündem açısından Erdoğan’ın açıklamaları merakla bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Toplantıda, salgın nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının kararname ile sürekli hale getirilebileceği iddia ediliyor.

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Yorumlar

(1)
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ayhaN - KORKUM ZATEN OHAL GİBİ UYGULAMALARIN ALIŞKANLIK YAPMASI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 18:17

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