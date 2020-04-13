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Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Türkiye genelinde Salı akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yarın akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. Ülke, halen yüksek basınç merkezinin etkisinde bulunurken, genel olarak havalar genellikle yağışsız ve açık az bulutlu olarak geçiyor.

CUMA GÜNÜ YURDU TERK EDECEK

Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da başlayacak yağmur ve sağanağın, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Bu sağanakların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanaklara neden olacak bu sistemin cuma günü ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.

SICAKLIK HAFTA SONU YÜKSELECEK

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere (6 ila 12 derece) azalması ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. Ancak sıcaklıkların, cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da bu hafta boyunca ülke genelinde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara bölgesinde yarın güneybatı yönlerden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

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