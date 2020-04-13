108 yeni vaka, endişeleri arttırdı

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan insan sayısı 1 milyon 853 bini geçerken güncel verilerle ilgili arka arkaya açıklamalar geldi. Son dönemde yeni vaka sayısındaki artışı adeta sıfıra indiren ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağını gevşeten Çin'de 108 yeni vaka görülmesi panik yarattı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Dünya çapında büyük bir paniğe sebep olan koronavirüs hasta etmeye ve can almaya devam ediyor. Salgının çıktığı Çin'de de sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 6 hafta sonra ilk kez vaka sayısında artış yaşandı.

108 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Çin'in güneydoğusundaki Heilongjiang bölgesinde vaka sayısının artması Çin hükümetinde panik yarattı. Rusya sınırında bulunan bölge Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde yeni cephesi haline gelirken, bugün açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde toplam 108 yeni vaka tespit edildi. Ülkede önceki gün 99 yeni vaka tespit edilmişti. Çin'de 5 Mart'taki 143 yeni vakadan sonra dün tespit edilen 108 yeni vakanın bir rekor olduğu açıklandı.

98 VAKA ÜLKE DIŞINDAN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu vakalardan 98'inin başka bir ülkeden gelenlerden kaynaklandığını açıkladı. Aralık ayında salgın ile ilgili haberlerin çıkmasına rağmen hükümetin baskı politikası uyguladığı Çin'de salgın ile mücadele resmen 2020 yılında başlamıştı. Ülke genelinde resmi verilere göre vaka sayısı 82 bin 160 iken ölüm sayısı da son 24 saatte 2 kişi artarak 3 bin 341'e çıktı.