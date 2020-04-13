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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalık olağan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Toplantımızda koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemimizdeki konuları değerlendirdik.

*Ülkemiz bu süreçte olumlu yönde bir ayrışma içindedir. Hastalığın tespitinden tedavisine kadar iyi durumdayız. Hiçbir eksiğimiz yoktur.

*Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Bazı aksaklıklar olabilir ama önemli olan bu aksaklığın yokluktan olmamasıdır. Her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Sağlık kurumlarımız salgınla mücadele edecek kapasitededir.

*Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Bunların çalışmalarına başladık. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da ikinci kısmını ise 15 Mayıs'ta açıyoruz.

*Test oranımız vaka oranımız hamdolsun aşağı yönlüdür. Ölüm oranını azlığı bakımından da ilk sıralardayız. Türkiye salgını kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor. Uluslararası kuruluşlar ülkemizi koronavirüsle mücadelede örnek gösteriyor. Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde de buna devam edeceğiz. Ülkemiz katkı veren dostlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum.

*Kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşaya karşı gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın gösterdiği hassasiyet takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istedim. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de gerektiği kadar sürdürme kararı aldık.

*Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.

*Milletimizin gözüne bakarak kin kusmak salgından daha tehlikelidir. Bu şeffaflığı bozmak istemelerinin amacı bozgunculuk yapmak istemeleridir. Milletimizin moralini bozmak için çalışanlar gün gelecek kendi nefret çukurlarında boğulup gideceklerdir. Bu hastalıklı zihniyete sahip olanlara diyorum ki, düşün artık milletin yakasından. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil bu medya ve siyaset virüslerinden de kurtulacaktır.

*Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda temizlik malzemesi ihtiyacını da karşılayabilecek güce sahiptir. Bugüne kadar 4,5 milyona yakın vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. İstihdamın devam etmesi için kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan yararlanamayan vatandaşlarımıza da 1170 lira maaş desteği vereceğiz.

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