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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi!

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 17-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 17-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabine toplantımızda salgınla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde de olması yönünde karar aldık. 17 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum."

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