Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 17-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabine toplantımızda salgınla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde de olması yönünde karar aldık. 17 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum."