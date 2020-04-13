Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 17-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabine toplantımızda salgınla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde de olması yönünde karar aldık. 17 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum."
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi!
Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 17-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz