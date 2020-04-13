Gölcük Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak hizmet etmesinden sonra Gölcük’teki KYK yurtları 14 günlük karantina sürecinde tedavisi devam eden hastalar burada gözetim altında tutulup tedavilerine burada devam edilecek. İyileşenler evlerine gönderilecek iyileşmeyenler ise Gölcük Devlet Hastanesi’ne sevk edilecek. Böylelikle gözetim altındaki hastalarla virüs tedavisi devam eden hastaların birbirleri ile teması kesilecek.
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Gölcük'teki yurt hastane oldu!
Koronavirüs nedeniyle Şirinköy'de bulunan Gölcük Kredi Yurtlar Kurumuna ait olan yurt, hastane oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz