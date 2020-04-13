Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediği belirtip, "İçişleri Bakanımızın gösterdiği hassasiyet takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor" dedi.