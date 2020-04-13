Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 22:51 TSİ- Asayiş G: Bugün 22:56 TSİ

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gebze'de 2 gencin bulunduğu motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza 21.00 sıralarında Gebze Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes T.(19) adlı genç, motosikletine binerek arkadaşı Ufuk U. ile Cumaköy Mahallesi’nde gezintiye çıktı. 2 gencin bulunduğu motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HYA 39 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yol kenarına savrulan motosikletteki iki genç kanlar içinde kalırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Enes T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Ufuk U. ise ambulansa Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Enes T.’nin cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 22:51 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Eren’in aracın altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında... mask
Eren’in aracın altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında...
Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı mask
Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı
Polislere ateş açıldı! mask
Polislere ateş açıldı!
Aranan şahıs uygulamada sahte kimlikle yakalandı mask
Aranan şahıs uygulamada sahte kimlikle yakalandı
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı mask
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı
Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş mask
Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!
" 5 ilde sokağa çıkma yasağı gelebilir" mask
" 5 ilde sokağa çıkma yasağı gelebilir"
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!

GALERİ

Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL