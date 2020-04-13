Yahya Kaptan Pazar Pazarı bu kez pazartesi günü kurulacak

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde her pazar günü kurulan halk pazarı, hafta sonu yeniden uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu hafta 20 Nisan Pazartesi günü kurulacak. Yahya Kaptanlılar önümüzdeki pazartesi günü aynı yerde açılacak olan pazardan, yine aynı şekilde faydalanabilecek. İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği pazar yerlerine maske ve eldiven standı ile dezenfektan otomatı yerleştirerek, sağlıklı alışveriş için vatandaşların kullanımına sunmuştu.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının önümüzdeki hafta sonları da devam edeceğini açıkladı. Karar sonrası vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen İzmit Belediyesi, gerekli koordinasyonun ardından Yahya Kaptan’da kurulacak pazarın 20 Nisan Pazartesi günü vatandaşların hizmetinde olacağını açıkladı.