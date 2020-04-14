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LGS İzmit kontenjanı belli oldu!

Bu yıl yapılacak olan LGS sınavında İzmit’in kontenjan oranı 856 olarak belirlendi
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7 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na bu yıl 2012’de geçilen 4+4+4 sisteminden kaynaklı 1.8 milyon 8’inci sınıf mezunu öğrenci girecek. Aday öğrenci sayısının artması ile birlikte Kocaeli’deki okulların kontenjan sayısı da arttı.

İZMİT’TE AÇILAN KONTENJAN 856

Geçen yıl 139 bin 660 olan kontenjan sayısı bu yıl 213 bin 128’e çıktı. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soru ise İzmit’teki kontenjan sayısı oldu. LGS İzmit kontenjanı ise 856 olarak belirlendi.

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