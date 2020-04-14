LGS İzmit kontenjanı belli oldu!

7 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na bu yıl 2012’de geçilen 4+4+4 sisteminden kaynaklı 1.8 milyon 8’inci sınıf mezunu öğrenci girecek. Aday öğrenci sayısının artması ile birlikte Kocaeli’deki okulların kontenjan sayısı da arttı.
İZMİT’TE AÇILAN KONTENJAN 856
Geçen yıl 139 bin 660 olan kontenjan sayısı bu yıl 213 bin 128’e çıktı. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soru ise İzmit’teki kontenjan sayısı oldu. LGS İzmit kontenjanı ise 856 olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz