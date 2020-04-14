İşte LGS'de Körfez kontenjanı!

2012’de geçilen yeni sistem ile birlikte, geçen yıl 8’inci sınıftan mezun olan 1.2 milyon öğrenci varken bu yıl 1.8 milyon öğrenciye ulaşıldı. LGS kontenjanı böylelikle geçen sene 139 bin 660 iken bu yıl 213 bin 128’e çıktı.

KÖRFEZ’İN KONTENJANI 240

Kocaeli’de ise kontenjan sayısı bu yıl yüzde 62 artışla 4 bin 936’ya yükseldi. Böylelikle LSG’e girecek olan öğrencilerin yerleşme şansı arttı. İlimizin merak edilen bir ilçesi ise Körfez oldu. Bu yıl Körfez’de kontenjan sayısı 240 olarak belirlendi.