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LGS'de Gölcük kontenjanı belli oldu

LGS kontenjanlarının artması ile birlikte Kocaeli'de en fazla merak edilen ilçelerden biri de Gölcük oldu. Gölcük'te kontenjan sayısı 210 olarak belirlendi.
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Türkiye genelinde 8’inci sınıftan mezun olacak öğrenci sayısı geçilen yeni 4+4+4 sistemi ile birlikte 1.2 milyondan 1.8 milyona ulaştı. Aday öğrenci sayısı yüzde 36 arttı. Kocaeli’de de kontenjan sayısı geçen yıl 3 bin 30 iken bu yıl 4 bin 936’ya yükseldi.

GÖLCÜK’TE KONTENJAN SAYISI 130

Kontenjan sayılarının artması ile birlikte sınava girecek aday öğrencilerinin yerleşme şansı daha fazla oldu. Kocaeli’de de sayının artması ile birlikte en fazla merak edilen ilçelerden biri de Gölcük oldu. Gölcük’te bu yıl kontenjan sayısı 210 olarak belirlendi.

Bugün 01:17 TSİ - Eğitim

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