Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Bugün 01:32 TSİ- Eğitim G: Bugün 01:48 TSİ

LSG'de Darıca'nın kontenjanı belli oldu

LGS kontenjanlarının artması ile birlikte Darıca'daki liselerin sınavla yerleştireceği öğrenci sayısı 270 oldu
mask

2012’de geçilen 4+4+4 sistemi nedeniyle, geçen yıl 8’inci sınıftan mezun olan aday sayısı 1.2 milyon öğrenciyken bu yıl 1.8 milyon oldu. Böylelikle liselerin kontenjan oranı da arttırıldı. Kocaeli’de LGS kontenjanı 3 bin 30 iken, bu yıl yüzde 62’lik bir artışla 4 bin 936’ya yükseldi. Velilerin merak ettiği bir ilçe de Darıca oldu. Bu yıl Darıca’daki liselerin kontenjanı 270 olarak belirlendi.

Bugün 01:32 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
LSG'de Darıca'nın kontenjanı belli oldu mask
LSG'de Darıca'nın kontenjanı belli oldu
LGS'de Gölcük kontenjanı belli oldu mask
LGS'de Gölcük kontenjanı belli oldu
İşte LGS'de Körfez kontenjanı! mask
İşte LGS'de Körfez kontenjanı!
GTÜ öğrencisi sağlıkçılar için yüz siperliği üretti  mask
GTÜ öğrencisi sağlıkçılar için yüz siperliği üretti 
Kids minikleri şimdi de eski oyunları öğreniyor mask
Kids minikleri şimdi de eski oyunları öğreniyor
Çocuklar için eğitici aktivite önerileri mask
Çocuklar için eğitici aktivite önerileri
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti
Hürriyet, yasağa tepki gösterdi! mask
Hürriyet, yasağa tepki gösterdi!

GALERİ

Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL