2012’de geçilen 4+4+4 sistemi nedeniyle, geçen yıl 8’inci sınıftan mezun olan aday sayısı 1.2 milyon öğrenciyken bu yıl 1.8 milyon oldu. Böylelikle liselerin kontenjan oranı da arttırıldı. Kocaeli’de LGS kontenjanı 3 bin 30 iken, bu yıl yüzde 62’lik bir artışla 4 bin 936’ya yükseldi. Velilerin merak ettiği bir ilçe de Darıca oldu. Bu yıl Darıca’daki liselerin kontenjanı 270 olarak belirlendi.
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LSG'de Darıca'nın kontenjanı belli oldu
LGS kontenjanlarının artması ile birlikte Darıca'daki liselerin sınavla yerleştireceği öğrenci sayısı 270 oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz