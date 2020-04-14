LSG'de Darıca'nın kontenjanı belli oldu

2012’de geçilen 4+4+4 sistemi nedeniyle, geçen yıl 8’inci sınıftan mezun olan aday sayısı 1.2 milyon öğrenciyken bu yıl 1.8 milyon oldu. Böylelikle liselerin kontenjan oranı da arttırıldı. Kocaeli’de LGS kontenjanı 3 bin 30 iken, bu yıl yüzde 62’lik bir artışla 4 bin 936’ya yükseldi. Velilerin merak ettiği bir ilçe de Darıca oldu. Bu yıl Darıca’daki liselerin kontenjanı 270 olarak belirlendi.