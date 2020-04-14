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Akmeşe pazar alanı etrafı kapatılıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşelilere verdiği sözü tutarak, mahalledeki pazar alanının etrafını kapatma çalışmalarına başladıklarını açıkladı
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İzmit Belediyesi, ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde tek gündem haline gelen koronavirüse karşı verdiği amansız mücadelenin yanında rutin çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda daha önce söz verilen Akmeşe Pazar Alanının etrafını kapatma çalışmalarına da, vatandaşların isteği üzerine başlandı. Akmeşe’yi her fırsatta ziyaret ederek, mahalledeki eksikleri kontrol eden Başkan Hürriyet, pazar alanını kapatma sözünü de tuttu.

AKMEŞELİLER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Pazar yerini kapatma çalışmalarının başladığını belirten Başkan Hürriyet, “Pazarcı esnafımız ve vatandaşımıza verdiğimiz söz sonrası pazar alanını kapatma çalışmalarına başladık. Akmeşe de Akmeşeli vatandaşlarımız da bizim için çok kıymetli. Pazar alanının yeni haliyle hem esnafımız hem vatandaşımız yağmurdan ve rüzgârdan etkilenmeyecek şekilde daha iyi şartlarda alışverişlerini yapabilecekler” şeklinde konuştu.

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