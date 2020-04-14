Akmeşe pazar alanı etrafı kapatılıyor

İzmit Belediyesi, ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde tek gündem haline gelen koronavirüse karşı verdiği amansız mücadelenin yanında rutin çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda daha önce söz verilen Akmeşe Pazar Alanının etrafını kapatma çalışmalarına da, vatandaşların isteği üzerine başlandı. Akmeşe’yi her fırsatta ziyaret ederek, mahalledeki eksikleri kontrol eden Başkan Hürriyet, pazar alanını kapatma sözünü de tuttu.
AKMEŞELİLER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ
Pazar yerini kapatma çalışmalarının başladığını belirten Başkan Hürriyet, “Pazarcı esnafımız ve vatandaşımıza verdiğimiz söz sonrası pazar alanını kapatma çalışmalarına başladık. Akmeşe de Akmeşeli vatandaşlarımız da bizim için çok kıymetli. Pazar alanının yeni haliyle hem esnafımız hem vatandaşımız yağmurdan ve rüzgârdan etkilenmeyecek şekilde daha iyi şartlarda alışverişlerini yapabilecekler” şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz