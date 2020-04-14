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Haydar Baş koronaya yenik düştü

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüs nedeniyle Trabzon’da tedavi altına alınmıştı

İhlas Haber Ajansı
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BTP Genel Başkanı Haydar Baş Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da Korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

MEMLEKETİ OLAN TRABZONDA TOPRAĞA VERİLECEK

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Korona virüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi. Haydar Baş, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Haydar Baş'ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat ilçesine götürüldü. Cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

Bugün 10:08 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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