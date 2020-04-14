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Cenaze hizmetleri personellerine Covid-19 eğitimi

Cenaze hizmetleri personellerine Koronavirüs’ten vefat eden cenazelere yönelik uygulanacak kurallar hakkında eğitim verildi
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Kocaeli’de Koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren Büyükşehir Belediyesi, virüse karşı personellerini eğitiyor. Koronavirüs’ten dolayı vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerinin kurallara uygun bir şekilde yapılması için Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü personellerine, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından eğitim verildi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AKTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Hizmet Binası’nda gerçekleşen eğitimde, cenaze hizmetleri personellerine Covid-19 tanısı ile vefat eden kişilere uygulanacak prosedür anlatıldı. Eğitimde personellerin eldiven, maske (N95/FFP2), gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmaları belirtildi. Cenaze yıkama alanlarının 1/10 oranında çamaşır suyu veya klor tablet ile dezenfekte edilmesinin gerekliliği aktarıldı. Ayrıca personellere el hijyeni, standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ile solunum sekrasyonları ve temas önlemleri konularında eğitim verildi.

Bugün 11:15 TSİ - Gündem

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