Kandıra Belediyesi ile Hizmet -İş toplu iş sözleşmesi imzaladı

01.03.2020 tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olacak ve 29 İşçiyi kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi; Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy tarafından imza altına alındı.

''TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAYIRLI OLSUN''

Toplu İş Sözleşmesinde konuşan Başkan Adnan Turan; "Ülkemizin ve dünyanın son yüzyılın en büyük salgını ile mücadele ettiği böylesi hassas bir günde, Kandıra Halkına beraber hizmet ettiğimiz işçilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyin' demiştir. Bize düşen görevimizi en iyi ve layıkıyla yapmak ve alın terimizi bu ilçeye faydalı işler için akıtmaktır diyerek, Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olması temennisinde bulundu.Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ise sözleşmede emeği geçen başta Belediye Başkanımız Adnan Turan olmak üzere, tüm emekçi kardeşlerimize sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.