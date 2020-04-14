Vali Aksoy'dan turizm haftası mesajı

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır.

''KOCAELİ SINIRLARINDA KÜLTÜR VE TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ BULUNMAKTADIR''

Ülkelerin kalkınmasında önemli bir gelir kaynağı olan, geçmişten günümüze ulaşan zenginliklere ve güzelliklere hayat veren kültürel değerlerin tanıtılması yönünde turizmin önemine dikkat çekmek amacıyla, ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır.

Kökleri tarihin derinliklerine uzanan, nice medeniyetlerin gelip geçtiği Kocaeli, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking alanları, nitelikli turizm çeşitliliğine imkan sunmaktadır. Kocaeli sınırları içerisinde iki kültür ve turizm gelişim bölgesi bulunmaktadır. Bunlar, Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Kocaeli Kartepe Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesidir. Üç bin yıllık tarihe sahip olan Kocaeli, Helenistik dönem, Bitinya Dönemi, Roma ve Bizans ile Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait pek çok tarihi esere ve kültürel değerleri bulunan yapıya da ev sahipliği yapmaktadır.

''TURİZM HAFTASINI KUTLUYORUM''

Kocaeli’de, 54 Turizm İşletme Belgeli, 3’ü Turizm Yatırım Belgeli ve 99’u Belediye Belgeli olmak üzere 156 konaklama tesisi bulunmaktadır. Turizmin ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması, yaygınlaştırılması, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla ilimizde çeşitli çalıştaylar ve arama konferansları yapılmaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle; Kocaeli’nin sahip olduğu derinlik, güzellik ve zenginlikleri ile Türkiye’nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.