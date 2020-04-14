Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:35 TSİ- Gündem G: Bugün 10:42 TSİ

Vali Aksoy'dan turizm haftası mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, turizm haftası nedeniyle mesaj yayınladı.İşte Aksoy'un turizm haftası mesajı

mask

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır.

''KOCAELİ SINIRLARINDA KÜLTÜR VE TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ BULUNMAKTADIR''

Ülkelerin kalkınmasında önemli bir gelir kaynağı olan, geçmişten günümüze ulaşan zenginliklere ve güzelliklere hayat veren kültürel değerlerin tanıtılması yönünde turizmin önemine dikkat çekmek amacıyla, ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır.

Kökleri tarihin derinliklerine uzanan, nice medeniyetlerin gelip geçtiği Kocaeli, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking alanları, nitelikli turizm çeşitliliğine imkan sunmaktadır. Kocaeli sınırları içerisinde iki kültür ve turizm gelişim bölgesi bulunmaktadır. Bunlar, Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Kocaeli Kartepe Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesidir. Üç bin yıllık tarihe sahip olan Kocaeli, Helenistik dönem, Bitinya Dönemi, Roma ve Bizans ile Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait pek çok tarihi esere ve kültürel değerleri bulunan yapıya da ev sahipliği yapmaktadır.

''TURİZM HAFTASINI KUTLUYORUM''

Kocaeli’de, 54 Turizm İşletme Belgeli, 3’ü Turizm Yatırım Belgeli ve 99’u Belediye Belgeli olmak üzere 156 konaklama tesisi bulunmaktadır.  Turizmin ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması, yaygınlaştırılması, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla ilimizde çeşitli çalıştaylar ve arama konferansları yapılmaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle; Kocaeli’nin sahip olduğu derinlik, güzellik ve zenginlikleri ile Türkiye’nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bugün 10:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yüzlerce öğrenciye dijital ortamda hat dersi mask
Yüzlerce öğrenciye dijital ortamda hat dersi
Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı mask
Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı
Polisten kaçan alkollü sürücü ceza yemekten kurtulamadı! mask
Polisten kaçan alkollü sürücü ceza yemekten kurtulamadı!
CHP'li isim koronadan hayatını kaybetti mask
CHP'li isim koronadan hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması mask
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması
Koca açıkladı: Yeni vaka sayısı 4093 mask
Koca açıkladı: Yeni vaka sayısı 4093
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti

GALERİ

Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL