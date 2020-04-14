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Bakan Kasapoğlu: '12 bin 912 kişi yurtlarda karantinada'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların, 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 kişinin misafir edildiğini, 20 bin 427 kişinin ise evlerine uğurladıklarını bildirdi

İhlas Haber Ajansı
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Korona virüs ile mücadele dünya genelinde sürerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yüksek öğretim yurtları da bu mücadelenin Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 kişinin misafir edildiğini, 20 bin 427 kişinin ise evlerine uğurladıklarını bildirdi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilerek bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar hakkında açıklamalarda bulundu.

YURT DIŞINDAN GELEN 33 BİN 339 VATANDAŞIMIZI MİSAFİF ETTİK

Türkiye'nin, devlet ve millet iş birliğiyle korona virüsten kurtulmaya çalıştığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, halen kalan ve ayrılanlar göz önüne alındığında şu ana kadar yurt dışından gelen toplam 33 bin 339 kişinin bakanlık yurtlarında misafir edildiğini aktardı.

KARANTİNADAKİ MİSAFİRLERE SPOR MALZEMESİ VE KİTAP

Yurtlarda 14 günlük gözlem ve izleme sürelerini geçiren vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını, karantina kapsamında hizmet veren bakanlık yurtlarında; tüm odaların dezenfekte edildiğini, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, görevlilerin maske, gözlük, tulum giyerek odalara girdiğinin altını çizdi. 

Odalarda kalan vatandaşların yemek, su, çay, ilaç ve benzeri tüm ihtiyaçlarının kapıdan servis edildiğini bildiren Bakan Kasapoğlu, "Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte; misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir" aktarımında bulundu. 

Misafirlerin odalarında spor yapmaları için spor malzemesi ve 20 bin 310 adet kitap gönderdiklerini, göndermeye de devam ettiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan müzik ve benzeri etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir" ifadelerini kaydederek, misafirler için memnuniyet anketi yaptıklarını da belirtti.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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