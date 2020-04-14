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Kocaeli Barosu Başkanı’ndan sert tepki!

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir Gültekin, “Kahrolsak yeridir” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bazı suçlarda infaz indirimi, denetimli serbestlik süresinin arttırılması ve açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören ortak yasa teklifi meclisten geçmesi sonrasında Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Candemir Gültekin’in ilk yorumu “Ve kahrolsak yeridir” oldu.

Gültekin yaptığı açıklamada, ”Bu teklif çocuk istismarının, çocuk gelinlerin, bu ülkede çocukları koruyamadığımızın kabulüdür. Ve kahrolsak yeridir” dedi.

Bugün 11:17 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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