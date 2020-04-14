İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı

İzmit Cedit Mahallesi Alp Sokak'ta yaşayan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 3 katlı binanın karantinaya alınmasına karar verdi.
BİNA KAPISINA YAZI ASILDI
Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı tarafından, “Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır” yazısı asıldı.
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Yorumlar
(2 )
Gizli - Bitsin artik sevdiklerimize kavusalim
Admin - bizim çukurbağdan ne eksiğimiz var cedit mah hiç dezenfekte edıldiğini görmedik oysa bugun usta sok karsısı m.akif okulunun oraları dezenfekte ediliyordu
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