İzmit’te bir bina daha karantinada!

Coronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda İzmit Mehmet Ali Paşa’da Müjde Sokak ile İsmail Dal Sokak’ta bulunan bir apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cedit Mahallesi’nde de bir bina karantina altına alındı. Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin tarafından yapılan duyuruda, “Cedit Mahallesi Alp Sokak sakinlerinin dikkatine. Sokağımızdaki 8 nolu bina karantina altındadır. Dikkatli davranılması rica olunur” ifadeleri yer aldı.