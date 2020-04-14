Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:47 TSİ- Gündem G: Bugün 11:49 TSİ

İzmit’teki kargo şubesi karantina altında

Sürat Kargo’nun İzmit Bekirpaşa’da bulunan şubesinde bir personelin Coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantina altına alındı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Ülkemizde Coronavirüs vakalarının en çok rastlandığı illerden birisi olan Kocaeli’de pozitif vakalara rastlanmaya devam ediliyor. Süreç boyunca çalışmalarına devam eden kargo şirketleri, risk altında çalışmaya devam ederken Sürat Kargo’nun İzmit Bekirpaşa’da bulunan şubesinde bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube kapatıldı. Edinilen bilgilere göre karantina tedbirleri uygulanması nedeniyle Bekirpaşa’ya gelecek kargolar 15 gün sonra verilecek.

Bugün 11:47 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kocaeli Barosu Başkanı’ndan sert tepki! mask
Kocaeli Barosu Başkanı’ndan sert tepki!
Yüzlerce öğrenciye dijital ortamda hat dersi mask
Yüzlerce öğrenciye dijital ortamda hat dersi
Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı mask
Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı
Polisten kaçan alkollü sürücü ceza yemekten kurtulamadı! mask
Polisten kaçan alkollü sürücü ceza yemekten kurtulamadı!
CHP'li isim koronadan hayatını kaybetti mask
CHP'li isim koronadan hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması mask
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti

GALERİ

Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL