İzmit’teki kargo şubesi karantina altında

Ülkemizde Coronavirüs vakalarının en çok rastlandığı illerden birisi olan Kocaeli’de pozitif vakalara rastlanmaya devam ediliyor. Süreç boyunca çalışmalarına devam eden kargo şirketleri, risk altında çalışmaya devam ederken Sürat Kargo’nun İzmit Bekirpaşa’da bulunan şubesinde bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube kapatıldı. Edinilen bilgilere göre karantina tedbirleri uygulanması nedeniyle Bekirpaşa’ya gelecek kargolar 15 gün sonra verilecek.