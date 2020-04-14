Ülkemizde Coronavirüs vakalarının en çok rastlandığı illerden birisi olan Kocaeli’de pozitif vakalara rastlanmaya devam ediliyor. Süreç boyunca çalışmalarına devam eden kargo şirketleri, risk altında çalışmaya devam ederken Sürat Kargo’nun İzmit Bekirpaşa’da bulunan şubesinde bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube kapatıldı. Edinilen bilgilere göre karantina tedbirleri uygulanması nedeniyle Bekirpaşa’ya gelecek kargolar 15 gün sonra verilecek.
Bugün 11:47 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:49 TSİ
İzmit’teki kargo şubesi karantina altında
Sürat Kargo’nun İzmit Bekirpaşa’da bulunan şubesinde bir personelin Coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantina altına alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz