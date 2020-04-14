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Yıldızlı: Büyük bir yardım kampanyası başlattık

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı Coronavirüs ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada “İl genelinde ve kendi imkanlarımızla başlattığımız bu kampanyada bütün ilçelerimizde maddi durumu iyi olmayan ve parti farkı gözetmeksizin önümüzdeki hafta herkese dağıtmaya başlayacağız” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Coronavirüs tedbirleri kapsamında siyasi partiler ve yöneticileri toplantı ve tedbirlerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ilimizde ciddi çalışmalar yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, virüs nedeniyle çok büyük bir yardım kampanyasına başlayacaklarını duyurdu.

“BÜYÜK BİR YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTIK”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Coronavirüs salgını nedeniyle il binası başta olmak üzere bütün ilçe binalarını kapattık. Telefonla sürekli irtibat halindeyiz. Bu hafta bir araya gelip parti binalarının önümüzdeki hafta açıp açmayacağımıza karar vereceğiz. Ülkenin bulunduğu duruma göre hareket etmek zorundayız. Herkesin bu virüs salgınına karşı dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca çok büyük bir yardım kampanyası başlattık. İl genelinde ve kendi imkanlarımızla başlattığımız bu kampanyada bütün ilçelerimizde maddi durumu iyi olmayan ve parti farkı gözetmeksizin önümüzdeki hafta herkese dağıtmaya başlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Bugün 11:58 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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