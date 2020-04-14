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Ellibeş sokağa çıkma yasağı öncesinde uyardı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını video konferans ile gerçekleştirdi. 17-19 Nisan 2020 günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı hakkında konuşan Ellibeş, “Bu hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağında lütfen kimse endişeye kapılmasın, panik yapmasın. Belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımızda kurulu Vefa Ekiplerimiz göreve hazırlar” dedi
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını video konfernasla gerçekleştirdi. Dünyanın ve ülkemizin zor bir sınavdan geçtiğini ancak özellikle sağlam sağlık sistemi sayesinde Türkiye’nin bu süreçte takdir topladığını belirterek, “Türkiye yalnızca kendi insanına değil, yardım çağrısı yapan bütün ülkelerin imdadına koşarak örnek oldu. Virüsten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünürsek, Türkiye bu yeni dönemin parlayan yıldızı olmaya adaydır” dedi. Ellibeş, Türkiye’nin hızlıca tüm ihtiyaçlarını kendi karşılayabilir hale geldiğini de hatırlatarak, “Maske, solunum cihazı gibi pandemi ile mücadelede hayati öneme sahip tıbbi malzemeleri hızlıca kendimiz üretmeye başladık. Vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz dağıtacak duruma geldik. Bu konuda özel sektör ve kamu el ele vererek ülkesi ve milleti için birlik oldu. Marketlerde, eczanelerde hiçbir ürün ve malzemenin kıtlığı yaşanmıyor. Türkiye her şartta ve durumda pozisyon alabilecek hareket kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Bu çok önemli” dedi.

“KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN”

Koronavirüsle mücadelede en önemli aşamalardan birinin ekonomi olduğunu da vurgulayan Başkan Ellibeş şöyle devam etti: “Türkiye bu süreçte ekonomisinin güçlü olduğunu da gösterdi. Koronavirüs tedavisini ücretsiz uygulayan örnek ülkeyiz. Bunun dışında ekonomik açıdan aldığımız önlemlerle emeklilerimiz başta olmak üzere, çalışan ve zorunlu izne çıkarılan vatandaşlarımıza kredi ve maaş desteği sağlanıyor. Özel bankalardan gerekli destek henüz tam istendiği ölçüde olmasa da kamu bankaları üzerinden ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Ekonomik İstikrar Paketi ilk açıklandığı günden bu yana sürekli geliştiriliyor. İhtiyaca göre ek tedbirler alınmaya devam edecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Bunun yanında yerelde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin aldığı ekonomik önlemler de bulunuyor. En son gıda kolisi yardımları günde 3 bin adete çıktı. İlçe belediyelerimiz de var. Bu çalışmaların hepsi gönülden gelerek yapılıyor. Komşusu açken, tok yatan bir millet değiliz” dedi.

“5 BİN 90 ÇAĞRIYA YANIT”

Başkan Ellibeş, teşkilatlardan tedbiri ihmal etmeden iletişime devam etmesini de istedi. Bu doğrultuda 65 yaş ve üzeri teşkilat üyeleri başta olmak üzere herkesle iletişim kurulduğunu açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını da hatırlatan Ellibeş, şöyle dedi: “Türkiye’de 20 yıl sonra ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Elbette ister istemez bazı endişeler ve panik yaşandı. Ama görüldü ki, buna hiç gerek yoktu. Belediyelerimiz ve Vefa gruplarımız her zaman olduğu gibi vatandaşımızın hizmetine koştu. Sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin iki günde Alo-153 hattı üzerinden 5 bin 90 çağrıya yanıt verdiğini öğrendim. İlçe belediye başkanlarımız da sahada, ekmek ve temel ihtiyaç dağıtan ekiplerin başındaydı. Bu hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağında lütfen kimse endişeye kapılmasın, panik yapmasın. Belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımızda kurulu Vefa Ekiplerimiz göreve hazırlar. Fedakar sağlık çalışanlarımızın mücadelesi ortada. Onlara tedbiri elden bırakmayarak destek olalım.”

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