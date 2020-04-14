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KASKF’den Fikret Abanoz için baş sağlığı mesajı

Eski sporculardan Gölcük Kavaklı Spor Yöneticilerinden ve 70’li yıllarda amatör liglerin gol kralı olman Fikri Abanoz vefat etti.

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KASKF de bir açıklama yaparak “Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Spor Camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Bugün 12:08 TSİ - Spor

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