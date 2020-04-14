KASKF de bir açıklama yaparak “Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Spor Camiamızın başı sağ olsun” dedi.
Bugün 12:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:12 TSİ
KASKF’den Fikret Abanoz için baş sağlığı mesajı
Eski sporculardan Gölcük Kavaklı Spor Yöneticilerinden ve 70’li yıllarda amatör liglerin gol kralı olman Fikri Abanoz vefat etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz