İzmit Belediyesi’nin tahliye kararı mahkemede

Genelgeyi hiçe sayan İzmit Belediyesi’nin en azından mahkeme kararını beklemesini için belediyeye dilekçe sundu.

ADALET VURGUSU

İzmit Belediyesi, Koronavirüs Salgınıyla mücadele devam ederken sürpriz bir kararla Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak’ta bulunan 3 tarihi konak ve bir hamamı kiraladığı İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin sözleşmesini tek taraflı feshederek tahliye kararı aldı. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bir dönemde dernek yönetimini adeta sokağa atmak istedi. Bölge esnafı ve mahalleliden bu karara çok sayıda tepki gelmişti. İzmit Belediyesi’nin tahliye için derneğe verdiği süre cuma günü sona eriyor. İzmit Tarih Koridoru Derneği, ihaleyle kiraladığı ve üç yıllık kira bedellerini peşin ödediği yerler hakkında tek taraflı sözleşme fesih kararlarının hukuki olmadığını ileri sürerek yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle Kocaeli 1.İdare Mahkemesi’ne başvuru yaptı. İzmit Belediyesi’nden mahkeme sonuçlanana kadar işlem yapılmaması için dilekçe verdi. İçişleri Bakanlığının pandemi nedeniyle her türlü tahliye işlemini durduduğu bir dönemde yapılacak işlemlerinolumlu karşılanmayacağı belirtiliyor. Öte yandan dernek yönetimi, 3 konak ve hamama yapılan yatırımları gösteren fotoğraflar da paylaştı. Bölgenin turizme kazandırılması için verilen mücadele eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldığında da görülüyor. İzmit Tarih Koridoru Derneği İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin konuyla ilgili Basın Açıklaması şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere; derneğimizin kiracısı bulunduğu ve 3 tarihi konak ile 1 hamamdan oluşan yapılarla ilgili kira sözleşmeleri 23/03/2020 tarihli İzmit Belediyesi Encümeni kararı kararı ile feshedilmişti. Devamında derneğimize İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından, kiracısı bulunduğumuz yapıları tahliye etmemiz ve tahliye için 15 gün süre verildiğinin belirtildiği 27/03/2020 tarihli tebliğler gönderilmişti.

Ararlarında dernek merkezimiz ve dernek lokalimizin de bulunduğu yapılar için çıkarılan sözleşme fesih ve tahliye kararlarına yönelik İzmit Tarih Koridoru Derneği olarak Kocaeli 1.İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve iptal davaları açtığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

10/04/2020 tarihinde açılan davalar konusunda İzmit Belediye Başkanlığı’na da dilekçe verilmiştir. İzmit Belediye Başkanlığı’na yapılan bilgilendirmede ilgili encümen karar ve tahliye tebliğlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptalinin istendiği belirtilerek, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde tüm çekişmelerin bir kenara bırakılarak milletçe elele birlikte mücadele edilmesinin insani ve ahlaki bir zorunluluk olduğu ifade edilmiştir.

İzmit Tarih Koridoru Derneği olarak, İzmit Belediyesi’nin idari işlemlerine karşı açılmış olan davalarda mahkemenin hakkı teslim edeceğine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. İzmit Belediyesi’nin de adalete olan inancından şüphemiz yoktur.

Sonuç olarak; idari işlemlerin dava sonuçlanıncaya kadar ertelenmesi konusunda gereğinin yapılacağını düşünüyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmalar ile kent kimliği ve kültürüne katkı sunmaya, akademik anlamda zenginleşmeye, kent esnafları ile tarihi, gelenek ile günümüze buluşturmaya devam edeceğiz. Hem derneğimiz, hem kentimiz hem de idareciler için sadece zaman kaybı olan bu sürecin en kısa sürede geçirilmesini diliyoruz.